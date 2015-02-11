Московские школьники предложат проекты по развитию города

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Столичные школьники предложат решения городских проблем и смогут представить варианты использования потенциала московского региона, - сообщает пресс-служба департамента образования.

Свои идеи учащиеся смогут предложить в рамках первой компетентностной олимпиады, которая стартовала 11 февраля.

Как отмечают в пресс-службе, это новая надпредметная олимпиада, которая привлечет школьников к решению проблем развития мегаполиса.

Олимпиада пройдет в два этапа.

В рамках окружного этапа учащиеся должны выполнить на выбор разные типы заданий, в том числе по управлению ресурсами городской среды и использованию нереализованного потенциала региона. Окружной этап продлится до 25 февраля.

Затем начнется подготовка команды участников на региональный этап, который пройдет с 1 по 3 апреля 2015 года в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма.

В каждом округе Москвы назначена оператор - образовательная организация, определяющая выбор заданий и взаимодействующая с другими школами округа. Городскими операторами олимпиады являются Московский городской педагогический университет и Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма.