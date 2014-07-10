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Общество

10 июля 2014, 17:38

В четвертом и седьмом классах введут обязательное тестирование

образование школьники тестирование

Фото: M24.ru

В Москве для учеников 4 и 7 классов будет введено обязательное независимое тестирование, рассказал на пресс-конференции директор Московского центра качества образования (МЦКО) Алексей Рытов.

В 4 классе школьники будут проходить метапредметную диагностику (проверка межпредметных знаний и умений), в 7 классе - тест по русском языку и математике.

"Все школы участвуют в той или иной мере в независимой диагностике, но есть ряд предметов, которые выходят на итог, поэтому в 7 классе мы говорим про обязательные предметы - русский язык и математику. А метапредмет в 4 классе сдается, чтобы посмотреть, как ребенок готов к дальнейшему обучению", - передает слова Рытова Агентство "Москва".

Нововведение вступит в силу с осени этого года.

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