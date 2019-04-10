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Общество

10 апреля, 18:03

"Инвестируй в себя": public talk с Канделаки, Крыгиной и Бурд в "Зарядье"

образование

11 апреля в медиацентре парка "Зарядье" состоится Public Talk журнала ОК!, парка "Зарядье" и управляющей компании "Открытие", посвященный теме "Инвестируй в себя".

Фото: zaryadyepark.ru

Спикерами проекта станут:

Тина Канделаки – генеральный продюсер федерального спортивного телеканала "Матч ТВ", журналист и общественный деятель, кинопродюсер.

Елена Крыгина – основатель и креативный директор бренда Krygina Cosmetics, автор одноименного блога на YouTube-канале.

Регина Бурд – основатель сети кондитерских "Любовь и Сладости".

Участники дискуссии расскажут о своем бизнесе, поделятся личным опытом, как открыть свое дело с нуля, какие этапы необходимо при этом преодолеть и с какими проблемами придется столкнуться.

Модераторами открытой дискуссии выступят главный редактор журнала ОК! Вадим Верник и генеральный директор УК "Открытие" Виктория Денисова.

Public Talk "Инвестируй в себя" станет первым мероприятием в цикле открытых дискуссий образовательной программы журнала ОК!

Когда: 11 апреля
Где: Медиацентр парка "Зарядье"

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