В школах не планируют вводить обязательное тестирование на наркотики

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Депутаты Мосгордумы не намерены вводить обязательное тестирование школьников на предмет употребления наркотиков. Данный вопрос обсуждался 9 декабря на совместном заседании комиссии по образованию и комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья, пишет Агентство "Москва".

"Я не вижу причин для того, чтобы сделать это обязательным. Потому что отношение в обществе к этому нормальное. Это предложение для обсуждения в обществе, не более того", - заявила председатель комиссии по здравоохранению Людмила Стебенкова.

Она также предложила подготовить для родителей брошюры на тему профилактики наркомании у детей.

"Как пробный вариант, я предлагаю рассмотреть и сделать для родителей какие-то брошюры, либо в электронном виде, либо еще в каком-то", - сказала депутат.

Главный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сообщил, что порядка 33,3 тысячи учащихся 10 классов школ, а также первых курсов техникумов и колледжей в 2014-2015 учебном году проверят на употребление наркотиков.

По его словам, тестирование уже прошли 9,1 тысячи учащихся из 59 образовательных организаций города. Из общего числа участников было выявлено 3,2% употребляющих наркотики.

"Тестирование - не самоцель. Цель - выявить конкретного человека и с ним работать", - отметил Брюн.

Напомним, 5 декабря 2013 года вступил в силу закон о добровольном тестировании на употребление наркотиков среди учащихся школ, колледжей и вузов.

Тестирование проходит в два этапа. Первый – это социально-психологический, где учащихся просят ответить на вопросы специальной анкеты. Второй этап – медосмотр, который предусматривает сдачу анализов для выявления в организме следов наркотиков. При этом тестирование проходит только по желанию подростка. Более того, ученику до 15 лет нужно принести в школу разрешение от родителей.

Если же в ходе проверки выясниться, что подросток принимал наркотики, его направят в специализированное лечебное учреждение (опять же, детям до 15 лет это должны разрешить родители). Все данные, полученные в результате тестов, являются медицинской тайной, и не подлежат разглашению.