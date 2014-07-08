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Общество

08 июля 2014, 15:28

Московские школьники победили в чемпионате по запуску моделей ракет

образование конкурсы спутники школьники соревнования модели ракет

Фото: ИТАР-ТАСС

В чемпионате по запускам моделей ракет CanSat победили школьники из Белоруссии, Москвы и Якутии, сообщается на сайте проекта.

Участники чемпионата создавали и запускали модели ракет с пикоспутниками (маленькие спутники весом до 1 кг). Они представляют собой аппарат размером с банку газировки. Их запускают на высоту около 1 километра, где они отделяются от ракеты и опускаются на парашюте.

Во время полета спутник фиксирует и передает телеметрическую информацию, а также данные о температуре, давлении, магнитном поле и т. д.

Эти спутники почти не отличаются от настоящих космических аппаратов, но они не приспособлены к работе за пределами атмосферы.

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В чемпионате участвовали 22 команды со всей России — из Москвы, Самары, Якутска, Плесецка, Архангельска, Чебоксар, а также из Белоруссии.

Каждая команда должна была создать спутник массой не более 300 граммов с набором обязательного бортового оборудования — передатчика телеметрической информации, навигационного чипа, датчиков температуры и давления.

После запуска участники должны были защитить проект: показать результаты расшифровки телеметрии и объяснить причины сбоев.

Победителем в высшей лиге чемпионата стала белорусская команда из лицея Белорусского госуниверситета.

Второе место заняла команда "Чолбон" из Якутска. В регулярном чемпионате, участники которого запускают аппараты меньшей массы, первое место заняла команда Rara Avis из московской школы 1155.

История вопроса

Первые соревнования создателей этих спутников состоялись в 1999 году в США - в них участвовали студенты американских и японских университетов. Потом чемпионаты стали проходить и в Европе.

В 2011 году в чемпионате в Норвегии российские школьники из подмосковного Троицка заняли второе место.

С 2012 года чемпионаты стали проходить в России.

В этом году он проходил в подмосковном "Талдомском космодроме" в районе города Дубна.

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