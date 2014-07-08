Московские школьники победили в чемпионате по запуску моделей ракет

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В чемпионате по запускам моделей ракет CanSat победили школьники из Белоруссии, Москвы и Якутии, сообщается на сайте проекта.
Участники чемпионата создавали и запускали модели ракет с пикоспутниками (маленькие спутники весом до 1 кг). Они представляют собой аппарат размером с банку газировки. Их запускают на высоту около 1 километра, где они отделяются от ракеты и опускаются на парашюте.
Во время полета спутник фиксирует и передает телеметрическую информацию, а также данные о температуре, давлении, магнитном поле и т. д.
Эти спутники почти не отличаются от настоящих космических аппаратов, но они не приспособлены к работе за пределами атмосферы.
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В чемпионате участвовали 22 команды со всей России — из Москвы, Самары, Якутска, Плесецка, Архангельска, Чебоксар, а также из Белоруссии.
Каждая команда должна была создать спутник массой не более 300 граммов с набором обязательного бортового оборудования — передатчика телеметрической информации, навигационного чипа, датчиков температуры и давления.
После запуска участники должны были защитить проект: показать результаты расшифровки телеметрии и объяснить причины сбоев.
Победителем в высшей лиге чемпионата стала белорусская команда из лицея Белорусского госуниверситета.
Второе место заняла команда "Чолбон" из Якутска. В регулярном чемпионате, участники которого запускают аппараты меньшей массы, первое место заняла команда Rara Avis из московской школы 1155.
История вопросаПервые соревнования создателей этих спутников состоялись в 1999 году в США - в них участвовали студенты американских и японских университетов. Потом чемпионаты стали проходить и в Европе.
В 2011 году в чемпионате в Норвегии российские школьники из подмосковного Троицка заняли второе место.
С 2012 года чемпионаты стали проходить в России.
В этом году он проходил в подмосковном "Талдомском космодроме" в районе города Дубна.