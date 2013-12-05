МГУ попал в десятку лучших вузов развивающихся стран

МГУ вошел в десятку лучших вузов развивающихся стран

Московский государственный университет имени Ломоносова занял десятое место в рейтинге лучших высших учебных заведений развивающихся стран Times Higher Education BRICS & Emerging Economies. МГУ набрал 41,4 балла из 100 возможных, сообщается на сайте издания Times Higher Education.

Возглавил рейтинг лучших вузов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) Пекинский университет, набравший 65 баллов. Второе место в рейтинге занял китайский университет Цинхуа с 63,5 баллами. На третьей позиции с 50,5 баллами расположился южноафриканский университет Кейп-Тауна.

Отметин, что рейтинг Times Higher Education BRICS & Emerging Economies публикуется впервые. Он рассчитывается по схожей методике с рейтингом лучших университетов мира Times Higher Education, согласно которой успешность вузов оценивается по тринадцати параметрам в пяти категориях - образование, исследовательская деятельность, цитирование, доход и положение в международном сообществе.

МГУ им. Ломоносова - единственный российский вуз, который представлен в рейтинге Times Higher Education. В нынешнем году столичный университет вошел в третью сотню лучших учебных заведений мира. При этом МГУ занял 63-е место в рейтинге вузов по естественными наукам.