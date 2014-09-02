Лаборатория полезного действия для школьников открывается в ЗИЛе

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Лаборатория полезного действия в Культурном центре ЗИЛ начнет работать осенью. Организаторы проекта создали пространство современных образовательных и социальных технологий. Заниматься в лаборатории могут школьники от 12 до 15 лет.

Лекции и мастер-классы пройдут в свободное от основных занятий время. Ребята будут работать в группах над медийными, экологическими, архитектурными, агрокультурными и культурно-просветительскими проектами.

"В сентябре на конкурсной основе будут отобраны 40 участников лаборатории. Критериями отбора станут высокая мотивация в получении дополнительного образования в свободное от учебы время, широкий кругозор, ориентация в современных тенденциях в области культуры, искусства, истории государства, а также в вопросах социальной экономики и государственного управления", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Лекции и мастер-классы проведут известные урбанисты, экологи, культурологи, социальные предприниматели, журналисты, экскурсоводы и представители неформальных городских сообществ.

Планируются регулярные занятия по технологиям личностного роста, партнерского взаимодействия и развития профессиональных навыков.

По итогам занятий ребятам предстоит реализовать собственные проекты в январе 2015 года.

Участие в Лаборатории бесплатное. Заявки принимаются до 17 сентября. Для подачи заявки необходимо заполнить анкету.