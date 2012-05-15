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Социальная сфера

15 мая 2012, 15:53

Москвичам не понадобятся справки для получения госуслуг

обращения справки социальная сфера городское управление

С 15 апреля при обращении за государственными услугами москвичи не обязаны предоставлять несколько справок. Единый жилищный документ, выписка из домовой книги, справки об иждивении, о составе семьи и другие сведения ГУ ИС и ГЦЖС теперь находятся в едином городском базовом регистре.

Базовый регистр, содержащий информацию о правах граждан на получение различных пособий, льгот и выплат, был создан в прошлом году.

"Мэр города Москвы обозначил основную задачу существующего регистра - упрощение процедуры получения государственных услуг жителями города, благодаря тому, что городские службы будут самостоятельно получать ряд документов из базового регистра и не смогут требовать их у заявителей", - сообщается на сайте городского Комитета государственных услуг.

В соответствии с планом Правительства Москвы поэтапно до 1 июля 2012 года удастся отказаться от 140 документов, которые сегодня вынуждены предоставлять горожане.

По данным Комитета, в органы власти ежегодно поступает около 10 миллионов обращений за предоставлением государственных услуг.

"Стоит отметить, что гражданин не лишается возможности предоставить в орган власти документ в бумажном виде", - подчеркивается на сайте.

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