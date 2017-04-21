Военные объяснили перемещение техники к границе с КНДР

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Перемещение военной техники, которое в СМИ назвали "стягиванием российских войск" к границе с КНДР, является плановым, сообщает ТАСС. Об этом заявил официальный представитель Восточного военного округа Александр Гордеев.

По его словам, военные возвращаются с учений в Бурятии. В ходе учений была задействована была практически вся система ПВО Восточного военного округа. Военные провели около 300 ракетных пусков.

Сейчас подразделения возвращаются в пункты постоянной дислокации, отметил Гордеев. Он добавил, что перемещение техники на большие расстояния – "нормальная практика последних лет для Вооруженных сил РФ".