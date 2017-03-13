Первая в истории Росгвардии внезапная проверка боеготовности проходит в ЦФО

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Первая внезапная проверка боеготовности сил Росгвардии началась в понедельник, 13 марта, передает РИА Новости.

Решение о ее проведении было принято директором Федеральной службы войск национальной гвардии, генералом армии Виктором Зотовым.



Такая проверка проводится впервые с момента создания ведомства. Сначала она пройдет в Центральном федеральном округе, а затем будет продолжена в других субъектах России.

Ранее сообщалось, что сотрудников Росгвардии приравняют к военнослужащим в отношении льгот на приобретение жилья. Новая норма вступит в силу с 1 января 2018 года.