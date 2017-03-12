Форма поиска по сайту

12 марта 2017, 13:02

Безопасность

Латвия отказалась посещать российские военные объекты

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Латвия отказалась посещать российские военные объекты в Псковской области, передает РИА Новости.

По словам представителей Минобороны России, представителям страны было направлено официальное приглашение о проверке военных объектов, вызывающих "обеспокоенность" у латвийской стороны.

Вместе с тем, в Минобороны прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что представители альянса не менее 10 раз приглашали российских военных посетить учения в прошлом году. В Минобороны отметили, что такое предложение поступало всего один раз.

оборона жизнь в мире

