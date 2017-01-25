Художники поговорят об постконцептуальных практиках в искусстве

Презентация книги Константина Зацепина "Пространства взгляда"

Семь аналитических эссе об искусстве

Дата: 25 января, 20:00

Место: Центр городской культуры "Правда", ул. Правды, 24, стр. 5

Фото: YAY/ТАСС

Ради чего идти: послушать дискуссию писателя Константина Зацепина и художников Владимира Логутова и Владимира Потапова о проблемах современного искусства.

Что еще: в книгу Константина Зацепина "Пространства взгляда" вошло семь эссе об искусстве. Центральной проблемой каждого из них стал феномен картины – объект искусства, к которому так или иначе возвращается каждый, даже самый радикальный, художник. Зацепин рассуждает о творчестве наиболее активных фигур российской арт-сцены – Павла Отдельнова, Семена Файбисовича, Владимира Логутова и Александра Дашевского.

Подробности – по ссылке.

Вход свободный.