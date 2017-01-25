Похолодание готовит новые проблемы автомобилистам

Фото: in-touch.ru

Синоптики вновь предупредили москвичей о волне морозов. Резкое снижение температуры до -20 градусов ожидается в ночь на 26 января. В прошлый раз арктический холод привел к тому, что тысячи москвичей не смогли открыть или завести свои автомобили. Кто-то был вынужден воспользоваться общественным транспортом, а цены на услуги выездных сервисных служб в эти дни начинались от 5000 рублей.

Готовимся к ледниковому периоду

В такие моменты всем хочется иметь надежного автомеханика, который оперативно приедет и спасет из ледяного плена. Всем читателям m24.ru компания INTOUCH дарит услугу "Техническая помощь" при покупке полиса КАСКО до 1 марта 2017 года. Если ваша машина неисправна и не может передвигаться своим ходом, мы оперативно направим автомобиль техпомощи, оснащенный оборудованием и инструментом, необходимым для проведения ремонта на дороге. Чтобы получить подарок, не забудьте назвать оператору кодовое слово "Москва" при оформлении полиса.

Чтобы минимизировать риск того, что морозным утром ваш автомобиль откажется заводиться, заранее подзарядите аккумулятор зарядным устройством или продолжительной поездкой с минимальным количеством включенных потребителей. Если такой возможности нет, заберите батарею на ночь домой или периодически заводите мотор автозапуском по мере снижения температуры.

Нелюбимый сезон

Холода и снег приносят владельцам транспортных средств множество проблем. Тем не менее зима может длиться в наших краях до шести месяцев, и большинство водителей не готовы отказаться от комфортного передвижения на личном автомобиле в это время года. Какие еще неприятности поджидают автовладельцев в холодное время года?

День жестянщика

На удивление, зима не является самым аварийноопасным сезоном. Гораздо больше ДТП происходит с июня по октябрь. Но именно в холодное время года случаются самые обидные аварии, когда от ДТП не спасает ни повышенное внимание, ни сниженная скорость. Жителям мегаполисов не понаслышке знакомо такое понятие, как "День жестянщика". Резкие перепады температуры, обильные снегопады и гололедица становятся причиной не только многокилометровых пробок, но и и тысяч мелких ДТП, от которых не застрахованы даже самые опытные водители.

Рутинная поездка по городу зимой похожа на русскую рулетку, ведь ремонт даже после незначительной аварии может обойтись в кругленькую сумму. Поэтому водители, которые заранее позаботились о полисе КАСКО чувствуют себя гораздо увереннее на дороге в это время года.

Кара небесная

Еще одна актуальная зимняя проблема – это падение снега, наледи и сосулек с крыш, которое представляет большую опасность не только для пешеходов, оказавшихся поблизости, но и для автомобилей, припаркованных возле здания. В большом городе сложно найти место для безопасной стоянки.

Звонить в ГИБДД в данном случае бесполезно, и стандартный полис ОСАГО не поможет компенсировать убытки. Это связано с тем, что по правилам дорожного движения ДТП – "Это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием…"

Что же делать пострадавшему автолюбителю? Можно попробовать добиться справедливости через суд, подав иск против организации, которая отвечает за уборку снега с крыши конкретного дома. Только для начала убедитесь, что у вас достаточно времени для хождения по инстанциям, да и помощь грамотного юриста не помешает.

Гораздо проще проблема решается для автовладельцев, застрахованных по КАСКО в INTOUCH. Им даже не придется вызывать полицию, чтобы зафиксировать повреждения. Если ущерб автомобилю нанесен любым отскочившим или упавшим предметом, можно просто позвонить в компанию и незамедлительно получить направление на станцию техобслуживания.

