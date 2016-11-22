Павел Лунгин представит новое издание книги Семёна Лунгина "Виденное наяву"

Единственная книга драматурга и сценариста Семёна Лунгина о его жизни, кино и современниках

Дата: 22 ноября в 19:00

Место: книжный магазин "Москва" (Тверская улица, 8)

Семён Лунгин. Фото: ast.ru

Ради чего идти: режиссер Павел Лунгин представит новое издание автобиографической книги своего отца – известного советского драматурга и сценариста. Впервые "Виденное наяву" было издано в 1998 году, спустя два года после смерти автора.

Что еще: герои книги Семена Лунгина – Константин Станиславский, Соломон Михоэлс, Михаил Ромм и Питер Брук, Виктор Некрасов и Владимир Высоцкий, Давид Самойлов и отец Александр Мень. И конечно, супруга – переводчица Лилианна Лунгина

Цена: вход свободный.