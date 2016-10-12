Форма поиска по сайту

Инновации и стратегии обсудят на Национальном рекламном форуме

Фото предоставлено организаторами

Профессионалы обсудят самые актуальные темы медиа-рекламной индустрии на первом Национальном рекламном форуме. Об этом сообщает пресс-служба.

Форум впервые объединит всех крупнейших игроков российского медиа-рынка. В течение двух дней специалисты будут делиться друг с другом опытом в сфере инноваций, эффективности продаж, медиаизмерений, стратегий, монетизации и основных трендов рынка, а также эффективными инструментами развития бизнеса.

Первый день форума будет посвящен брендам, второй – непосредственно медиа. Кульминацией форума станет торжественная церемония вручения Национальной премии в сфере бизнес-коммуникаций.

Место: Congress Park Radisson Royal Hotel Moscow

Время: 7–8 декабря

