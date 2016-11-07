Айседору Дункан обсудят на английском в Библиотеке иностранной литературы

Жизнь великой американской танцовщицы в рассказе великого американского писателя
Дата: 7 ноября, 19:00
Место: Библиотека иностранной литературы
Фото: wikimedia.org
Ради чего идти: обогатить словарный запас американизмами и повысить общий уровень культурного развития. "Искусство и Айседора" – глава из заключительной части трилогии Дос Пассоса "США", романа "Большие деньги".
Что еще: уровень владения английским для участия в дискуссии должен быть выше среднего.
Цена: бесплатно.
Подробности: Библиотека иностранной литературы