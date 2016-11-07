Айседору Дункан обсудят на английском в Библиотеке иностранной литературы

Жизнь великой американской танцовщицы в рассказе великого американского писателя

Дата: 7 ноября, 19:00

Место: Библиотека иностранной литературы

Фото: wikimedia.org

Ради чего идти: обогатить словарный запас американизмами и повысить общий уровень культурного развития. "Искусство и Айседора" – глава из заключительной части трилогии Дос Пассоса "США", романа "Большие деньги".

Что еще: уровень владения английским для участия в дискуссии должен быть выше среднего.

Цена: бесплатно.

Подробности: Библиотека иностранной литературы