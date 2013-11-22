В Столовом переулке нашли медные и серебряные предметы XVIII века

В частном доме на Арбате нашли клад старинных предметов

В Столовом переулке в Арбатском частном доме обнаружили необычный клад, представляющий собой некую коллекцию старинных предметов в числе которых есть поднос с орнаментом, вилки, ножи, оклады икон и даже - крест-мощевик. По мнению экспертов, самые ранние вещи относятся к XVIII веку.

Некоторые предметы изготовлены из чистой меди с серебряным напылением. Всего найдено 25 артефактов, сообщает телеканал "Москва 24".

В XIX веке на месте обнаружения клада находились полицейская и пожарная части с корпусом для конюшен, а также - кузнецы. Именно поэтому археологи и предположили, каким образом там оказались найденные предметы.

"Где-то на пожаре, бравые пожарные из этой пожарной части взяли предметы, им показалось, что они серебряные, их можно было здесь переплавить. Посмотрели, поняли, что возьни будет больше, ну и прикопали их от греха подальше", - пояснил заместитель генерального директора археологической фирмы Владимир Беркович.

Об этой московской истории никто бы не узнал, если не реставрация Арбатского частного дома. Чтобы начать работы, археологи по сохранившимся чертежам начали осматривать территорию. Ведь этот дом в Столовом переулке является объектом культурного наследия.

"На этом месте было всего несколько перестроек. Несколько этапов его развития. До этого этапа дом принадлежал княжю Голицыну. До Голицына - семье священника. Поэтому археологи должны разобраться на месте, где на данный момент нет застройки, но где в прошлом стояли те или иные сооружения, для того чтобы собрать полные данные для реставраторов", - сообщил главный археолог Москвы Леонид Кандрашов.

Пока будет идти реставрация дома, найденные артефакты передадут в столичные музеи. В настоящее время объекты готовят к передаче научным работникам.

Напомним, несколько месяцев назад в доме демонтировали два этажа, которые незаконно надстроил прошлый владелец.