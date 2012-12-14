Объекты культурного наследия в Москве будут оценивать в баллах

Фото: ИТАР-ТАСС

При оценке статуса объектов культурного наследия эксперты вводят балльную систему, позволяющую более объективно определять значимость зданий.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент культурного наследия столицы, вводится единая методика оценки, учитывающая все детали – лепнину, колонны и даже камины.

Баллы буду выставляться по каждому пункту. Пока абсолютным лидером по числу баллов вялется храм Василия Блаженного – у него их 633. Чтобы войти в реестр объектов культурного наследия, зданию необходимо будет переступить порог в 200 баллов.