Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря 2012, 17:19

Культура

Объекты культурного наследия в Москве будут оценивать в баллах

Фото: ИТАР-ТАСС

При оценке статуса объектов культурного наследия эксперты вводят балльную систему, позволяющую более объективно определять значимость зданий.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент культурного наследия столицы, вводится единая методика оценки, учитывающая все детали – лепнину, колонны и даже камины.

Баллы буду выставляться по каждому пункту. Пока абсолютным лидером по числу баллов вялется храм Василия Блаженного – у него их 633. Чтобы войти в реестр объектов культурного наследия, зданию необходимо будет переступить порог в 200 баллов.

объекты культурного наследия эксперты оценки культурное наследие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика