Ученики столичных футбольных школ победили на международных турнирах

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российские юношеские сборные стали лучшими на международных соревнованиях по футболу в Санкт-Петербурге и Минске, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В Северной столице прошел XXIХ международный турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. Там сражались 16 юношеских сборных, все футболисты были не старше 1999 года рождения.

На счету россиян шесть побед. В составе сборной России под руководством главного тренера Михаила Галактионова играли 12 представителей московских футбольных клубов. Пятеро из них — из школы Москомспорта «Чертаново».

На XIII международном турнире "Кубок развития" в Минске собрались спортсмены 2000 года рождения. Всего было 12 команд.

Российская сборная одержала пять побед. В составе команды Дмитрия Ульянова было 15 юношей из московских клубов. Шестеро из них представляют школы Москомспорта "Чертаново" и "Строгино". Чертановец Наиль Умяров стал лучшим бомбардиром турнира благодаря пяти забитым мячам.