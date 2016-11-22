Более сорока тысяч москвичей захотели стать волонтерами на ЧМ-2018

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Более сорока тысяч москвичей захотели стать волонтерами чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает Агентство "Москва".

Заявки поступают в пять волонтерских центров, созданных при столичных университетах: МГИМО, РЭУ имени Плеханова, РГСУ, МАДИ и университет "Синергия".