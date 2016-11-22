Более сорока тысяч москвичей захотели стать волонтерами на ЧМ-2018

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Более сорока тысяч москвичей захотели стать волонтерами чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, сообщает Агентство "Москва".
Заявки поступают в пять волонтерских центров, созданных при столичных университетах: МГИМО, РЭУ имени Плеханова, РГСУ, МАДИ и университет "Синергия".
На территории Москвы будут работать так называемые городские волонтеры. Они заполнят весь город: будут указывать путь и следить вместе с полицией за безопасностью на улицах, в отелях, на стадионах.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России, в том числе и в Москве. Ближайшим крупным событием в рамках подготовки к турниру станет жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года. Она пройдет 26 ноября в Казани.