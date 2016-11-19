Хоккейный "Спартак" потерпел крупное поражение от магнитогорского "Металлурга"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Хоккейный клуб "Спартак" потерпел крупное поражение от магнитогорского "Металлурга". Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 1:5.

Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Сергей Мозякин (21, 30, 44), Оскар Осала (28) и Ян Коварж (35). "Красно-белым" удалось забросить шайбу престижа – на 47-й минуте отличился Райан Стоа.

Это поражение стало четвертым подряд для московского клуба. "Спартак" занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции, набрав 40 очков.

В другом матче дня хоккейный ЦСКА обыграл "Барыс" из Астаны со счетом 4:2.