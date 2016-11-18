Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
ЦСКА одержал победу над тульским "Арсеналом" в выездном матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:0.
Единственный гол записал на свой счет полузащитник армейцев Георги Миланов, который нанес удар со штрафного на 20-й минуте игры.
Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого перемещаются на третью строчку турнирной таблицы, набрав 25 очков.
ЦСКА планирует обжаловать решение о дисквалификации футболиста Романа Еременко. В клубе отметили, что дополнительные комментарии будут даны после получения ответа от контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА.