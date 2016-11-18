Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября 2016, 20:55

Спорт

ЦСКА одержал победу над тульским "Арсеналом"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

ЦСКА одержал победу над тульским "Арсеналом" в выездном матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Единственный гол записал на свой счет полузащитник армейцев Георги Миланов, который нанес удар со штрафного на 20-й минуте игры.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого перемещаются на третью строчку турнирной таблицы, набрав 25 очков.

18 ноября полузащитника ЦСКА Романа Еременко дисквалифицировали на два года. В допинг-пробе игрока после гостевого матча Лиги чемпионов с леверкузенским "Байером" 14 сентября обнаружили кокаин и его метаболиты. Отсчет дисквалификации начат с 6 октября.

ЦСКА планирует обжаловать решение о дисквалификации футболиста Романа Еременко. В клубе отметили, что дополнительные комментарии будут даны после получения ответа от контрольно-дисциплинарного комитета УЕФА.

новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика