Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

ЦСКА одержал победу над тульским "Арсеналом" в выездном матче 14-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Единственный гол записал на свой счет полузащитник армейцев Георги Миланов, который нанес удар со штрафного на 20-й минуте игры.

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого перемещаются на третью строчку турнирной таблицы, набрав 25 очков.