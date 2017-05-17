Россия и ФИФА договорятся о показе матчей Кубка конфедераций и ЧМ-2018 – эксперт

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Российские государственные телеканалы до сих пор не договорились с Международной федерацией футбола (ФИФА) о правах на показ матчей Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира 2018 года.

Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" считают завышенной сумму в 120 миллионов долларов. Телевизионные права на трансляцию чемпионата мира в Бразилии в 2014 году стоили 32 миллиона долларов.

Сумеют ли российские каналы договориться с ФИФА, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал генеральный директор Ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.

"Думаю, что за год проблема так или иначе решится, потому что здесь уже стоит вопрос престижа, в противном случае могут полететь все рекламные контракты. Боюсь, если чемпионат мира не будет показан в стране проведения, это может плохо сказаться на репутации", – утверждает Бырдин.

По его словам, проблема в основном касается Кубка конфедераций. Это мероприятие не такое масштабное, как чемпионат мира, поэтому такое завышение цены для Кубка конфедераций достаточно неадекватное, считает генеральный директор ассоциации.

"Логика ФИФА такова: если чемпионат мира проходит в вашей стране, то это будет вызывать больше заинтересованности в проведении трансляции. Спортивные трансляции будут смотреть больше людей, соответственно, на рекламе можно будет заработать больше денег. Поэтому и права в данном случае будут стоить дороже", – объяснил эксперт.

Однако он сомневается, что интерес зрителей вырастет в четыре раза. "Это неадекватная цена с учетом российского телевизионного рынка. За прошлой год российские телеканалы заработали на рекламе около 2,5 миллиарда долларов – это за весь год, всеми каналами. Данное эфирное событие просто не сможет собрать на рекламе сопоставимое количество денег, поэтому, думаю, в итоге цену должны понизить", – заключил Алексей Бырдин.