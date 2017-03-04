Форма поиска по сайту

04 марта 2017, 22:41

Спорт

Лыжница Бьорген из Норвегии выиграла гонку на 30 км на чемпионате мира

Фото: Zuma/ТАСС/Artur Widak

Норвежка Марит Бьорген победила в гонке с общего старта на 30 километров свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Финляндии. Спортсменка преодолела дистанцию за 1 час восемь минут 36,8 секунды.

Соотечественница Хейди Венг отстала от лидера всего на 1,9 секунды, третьей финишировала еще одна норвежка Астрид Якобсен с таким же отставанием. Россиянка Юлия Чекалева стала 10-й, уступив одну минуту и 20,9 секунды.

Елена Соболева пришла 20-й , Алиса Жамбалова – 23-й, Анна Медведева – 31-й.

Бьорген взяла четвертую золотую медаль на нынешнем чемпионате мира и 18-ю в карьере.

