Боец Нурмагомедов попал в больницу накануне боя с Фергюсоном

Фото: AP/John Locher

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов попал в больницу в Лас-Вегасе за три часа до взвешивания перед боем с американцем Тони Фергюсоном в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает ТАСС.

Как рассказал отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, Хабиба увезли на скорой помощи. "Там либо проблемы с печенью, либо камни в почках. Ждем информацию", – заявил он.

Об отмене поединка пока не сообщалось. Бой Нурмагомедова и Фергюсона за титул временного чемпиона UFC должен пройти в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений, на его счету 24 победы, 16 их них – досрочно. У 32-летнего Фергюсона 22 победы и три поражения. Победитель этого поединка станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.

Ранее по аналогичной причине сорвался бой между Мэттом Митрионом и Федором Емельяненко. Американец накануне поединка угодил в больницу.