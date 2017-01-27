Фото: recycleartgroup.com

Theatrum Orbis Terrarum – так будет называться проект, который российские художники представят на 57-й биеннале современного искусства в Венеции. Об этом пишет ТАСС.

В создании проекта примут участие художники Гриша Брускин, Саша Пирогова и арт-группа Recycle. Автором названия стал Гриша Брусникин. Оно отсылает к первому географическому атласу современного типа, составленному в 1570 году в Голландии. По словам комиссара павильона России и главного куратора экспозиции Семена Михайловского, понятие "театрума" или "театра" крайне важно для художников: "У Гриши экспозиция так и называется – "Смена декораций". Fhn-uheggf Recycle представит новый проект Blocked Content, а Саша Пирогова – работу Inner Physics.

"Мир раздирают конфликты, страсти, мы не можем на это не реагировать. Какая-то эмоциональность и страстность у нас в этом проекте, безусловно, будет", – пояснил Михайловский.

Гриша Брускин назвал свою работу "метафорой нового миропорядка". "Меня интересует современность как тема, современность, которая все время меняется на наших глазах. Новые формы терроризма, новые формы контроля за населением, взаимоотношения власти и толпы, миграция народов", – рассказал художник о своей инсталляции "Смена декораций".