"Золотой клоун" уехал в Москву: российские "Подкидные доски" победили в Монако

Фото: bigcirc.ru

Артисты Большого Московского цирка стали обладателями престижной награды "Золотой клоун" на Фестивале циркового искусства в Монте-Карло. Об этом сообщается на официальном сайте цирка.

Российские воздушные акробаты под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Трушина представили номер "Подкидные доски".

"Серебряного клоуна" удостоился номер братьев Запашных – аттракцион "Среди хищников".

Фестиваль циркового искусства ежегодно проводится в Монте-Карло c 1974 года по инициативе князя Монако Ренье III и считается одним из наиболее престижных цирковых конкурсов. С 2006 года президентом конкурса является принцесса Монако Стефания. Российские цирковые артисты становились обладателями "Золотого", "Серебряного" и "Бронзового" клоунов более тридцати раз.