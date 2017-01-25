Форма поиска по сайту

25 января 2017, 16:04

Литературная премия "НОС" досталась Борису Лего

Литературную премию "НОС" вручили писателю Борису Лего за книгу "Сумеречные рассказы". Об этом сообщается на официальном сайте премии. Лауреат получит 700 тысяч рублей.

Также в шорт-лист вошли Евгений Водолазкин с романом "Авиатор", Сергей Кузнецов – за "Калейдоскоп: расходные материалы", Кирилл Кобрин – автор энциклопедии по правилам английской жизни XIX века "Шерлок Холмс и рождение современности. Деньги, девушки, денди Викторианской Эпохи" , Владимир Мартынов с "Книгой Перемен", Александра Петрова с "Аппендиксом" и Сергей Лебедев "Люди августа". Победителем открытого голосования читателей стал Игорь Сахновский с книгой "Свобода по умолчанию".

Стоит отметить, что выбор жюри "НОСа" сильно отличается от "Русского букера" и "Большой книги", – премий, которые были вручены в декабре 2016 года: в шорт-лист не попал ни один из фаворитов этих премий, кроме Евгения Водолазкина.

Премия НОС ("Новая словесность"/"Новая социальность") учреждена издателем и филологом Ириной Прохоровой в 2009 году.

В жюри премии 2017 года вошли переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, кинокритик Антон Долин, историк Дмитрий Споров, филолог Татьяна Венедиктова и режиссер Константин Богомолов в качестве председателя.

