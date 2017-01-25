Литературная премия "НОС" досталась Борису Лего

eksmo.ru

Литературную премию "НОС" вручили писателю Борису Лего за книгу "Сумеречные рассказы". Об этом сообщается на официальном сайте премии. Лауреат получит 700 тысяч рублей.

Также в шорт-лист вошли Евгений Водолазкин с романом "Авиатор", Сергей Кузнецов – за "Калейдоскоп: расходные материалы", Кирилл Кобрин – автор энциклопедии по правилам английской жизни XIX века "Шерлок Холмс и рождение современности. Деньги, девушки, денди Викторианской Эпохи" , Владимир Мартынов с "Книгой Перемен", Александра Петрова с "Аппендиксом" и Сергей Лебедев "Люди августа". Победителем открытого голосования читателей стал Игорь Сахновский с книгой "Свобода по умолчанию".

Стоит отметить, что выбор жюри "НОСа" сильно отличается от "Русского букера" и "Большой книги", – премий, которые были вручены в декабре 2016 года: в шорт-лист не попал ни один из фаворитов этих премий, кроме Евгения Водолазкина.

Премия НОС ("Новая словесность"/"Новая социальность") учреждена издателем и филологом Ириной Прохоровой в 2009 году.

В жюри премии 2017 года вошли переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, кинокритик Антон Долин, историк Дмитрий Споров, филолог Татьяна Венедиктова и режиссер Константин Богомолов в качестве председателя.