Фильм "Рай" Кончаловского не нуждается в премии "Оскар" – Мединский

Фото: oscar.com

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм "Рай" Андрея Кончаловского, не попавший в число номинантов на премию "Оскар", не нуждается в ней. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Это они должны переживать по этому поводу, а не Кончаловский. Он уже давно всем все доказал, кто кому нужнее – Ленин партии или партия Ленину", – сказал Мединский, подчеркнув, что фильм российского режиссера замечательный.