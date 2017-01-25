Фильм "Рай" Кончаловского не нуждается в премии "Оскар" – Мединский

Фото: oscar.com
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм "Рай" Андрея Кончаловского, не попавший в число номинантов на премию "Оскар", не нуждается в ней. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Это они должны переживать по этому поводу, а не Кончаловский. Он уже давно всем все доказал, кто кому нужнее – Ленин партии или партия Ленину", – сказал Мединский, подчеркнув, что фильм российского режиссера замечательный.
В списки претендентов на статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" не попал "Рай" Андрея Кончаловского, на который делали ставку российские кинематографисты.
89-я церемония вручения награды состоится 26 февраля в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Ее ведущим впервые станет комик Джимми Киммел.