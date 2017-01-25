"Игру престолов" снимают на черных пляжах Исландии

Кадр из сериала "Игра престолов"

Производство седьмого сезона "Игры престолов" идет полным ходом. Съемочную группу сериала недавно видели на черном вулканическом пляже недалеко от поселка Вик на юге Исландии, а также в ледниковой лагуне Йёкульсаурлоун. Об этом пишет исландское издание Frettabladid.

В Исландии сейчас находятся Кристофер Хивью, исполнитель роли рыжебородого дикаря Тормунда, шотландцы Иэн Глен (Джорах Мормонт) и Рори Макканн (Сандор Клиган "Пес"), ирландец Лиам Каннингэм (Давос) и англичанин Кит Харингтон (Джон Сноу). Также недавно стало известно, что на экраны вернется покойный лорд Уолдер Фрей в исполнении Дэвида Брэдли, а ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, сыграет немого моряка на пиратском корабле "Тишина".

Выход седьмого сезона популярной во всем мире франшизе HBO намечен на лето 2017 года. Он станет предпоследним в проекте и будет состоять из семи серий.

Ранее сообщалось, что в последнем сезоне будет шесть эпизодов. Съемки начнутся в сентябре 2017 года, на экраны он выйдет в 2018. Он станет последней частью экранизации знаменитого цикла писателя Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь Льда и Пламени".