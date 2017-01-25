Форма поиска по сайту

25 января 2017

Культура

Майкла Джексона могли убить, утверждает дочь музыканта

Фото: ТАСС

Майкла Джексона могли убить – об этом рассказала дочь музыканта Пэрис Джексон в своем первом интервью The Rolling Stone.

Пэрис обвинила доктора Конрада Мюррея, который был признан виновным в непредумышленном убийстве ее отца, в том, что именно он прописывал музыканту пропофол – обезболивающее лекарство, приведшее к смерти артиста.

фото: Zuma/Jean-Claude Cohen

Пэрис также сказала, что отец намекал на то, что у него есть враги. "Они собираются убить меня в один прекрасный день", – говорил Майкл Джексон. "Это очевидно, – продолжает дочь легендарного поп-музыканта. – Все стрелки указывают на то, что папу убили. Это похоже на теорию заговора, и звучит как ерунда, но все настоящие фанаты и все в семье это знают: его смерть была подстроена"

Тем не менее, она не говорит о том, кто мог бы желать смерти ее отцу и не пытается это выяснить: "Я определенно добьюсь справедливости, но это игра в шахматы. И я пытаюсь играть правильно".

Майкл Джексон – американский певец, легенда поп-музыки, автор песен, продюсер, танцор и хореограф. Он умер в 2009 году, когда Пэрис было 11 лет. Точная причина его смерти до сих пор не установлена. Конрад Мюррей, сделавший последнюю иньекцию пропофола, которая привела к смерти музыканта, был приговорен к четырем годам тюрьмы и лишен лицензии на медицинскую практику.
