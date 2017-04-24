The Smiths выпустили новую пластинку с пророчеством о Трампе

Издание нового альбома группы The Smiths под названием The Boy With The Thorn In His Side на виниле украсила надпись "Трамп уничтожит Америку", сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Pitchfork.

Пластинка вышла в "День музыкального магазина". Акция предполагает, что известные исполнители выпускают композиции, которые никогда не издавали, совместно с независимыми музыкальными магазинами.

Гравировку на пластинку The Smiths добавили по просьбе самих музыкантов, рассказал один из организаторов акции Майкл Куртц. Традиция политических высказываний на пластинках восходит к Джону Леннону и Йоко Оно, которые написали фразу "Один мир, один народ" на сингле (Just Like) Starting Over.

Группа The Smiths существовала с 1982 по 1987 год. У нее вышло четыре студийных альбома. Лидер коллектива Стивен Моррисси продолжил сольную карьеру и записал еще девять пластинок.

Звезды часто критиковали политику президента США Дональда Трампа. Среди знаменитостей, которым не понравились шаги нового лидера – Моби, Брюс Спрингстин, рэпер Снуп Догг, а также певицы Рианна, Мадонна и Майли Сайрус.