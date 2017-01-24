Стоимость проката в 5 млн рублей может лишить россиян иностранного кино

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Повышение стоимости прокатных удостоверений до 5 миллионов рублей может лишить российских зрителей авторского иностранного кино. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал киножурналист, главный редактор киносайта "Фильмпро.ру" Иван Кудрявцев.

"Из-за этой пошлины некоторые иностранные фильмы никогда не попадут на наш рынок. Половину сборов от картины забирают себе кинотеатры. Для прокатчика это означает, что фильм должен собрать на 10 миллионов больше, чтобы отбить затраты на прокатное удостоверение", – пояснил он.

По словам эксперта, небольшой авторский фильм собирает в прокате около 40 миллионов рублей. "Четверть всех сборов понадобиться, чтобы отбить плату за прокатное удостоверение. Для многих прокатчиков авторского и нишевого кино это будет означать закрытие рынка", – добавил он.

Стоимость проката иностранных фильмов может вырасти в 1,5 тысячи раз

Повысить стоимость прокатных удостоверений на голливудские фильмы предложили в Минкульте. Если инициатива будет одобрена, стоимость проката иностранных фильмов вырастет в 1,5 тысячи раз.

Считается, что эта мера позволит очистить российские кинотеатры от большого числа иностранных картин низкого качества. Сейчас стоимость сборов от проката зарубежных фильмов составляет 3,5 тысячи рублей. Вырученные деньги пойдут на поддержку отечественного кинематографа.