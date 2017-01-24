Мел Гибсон стал отцом в девятый раз

Кадр из фильма "Патриот"

Голливудский актер и режиссер Мел Гибсон в девятый раз стал отцом. Об этом пишет People со ссылкой на представителя артиста.

Мальчика, который появился на свет 20 января в Лос-Анджелесе, назвали Ларс Джерард Гибсон. Его матерью стала 26-летняя сценаристка Розалинд Росс, с которой Гибсон встречается два года. По словам близкого актеру источника, счастливая пара уже отправилась домой.

До Розалинд Росс Гибсон был в браке с российской пианисткой и певицей Оксаной Григорьевой. В 2009 у пары родилась дочь, но семья распалась после обвинения супругой актера в насилии.