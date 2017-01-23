Форма поиска по сайту

23 января 2017, 20:23

Культура

Объявлено официальное название восьмого эпизода "Звездных войн"

Фото: ТАСС/Мария Фролова

Восьмая часть саги "Звездные войны" получила название "Последний джедай" (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi), сообщает официальный сайт киноэпопеи.

Фильм выйдет на экраны 15 декабря 2017 года.

Предыдущий эпизод "Звездные войны VII: Пробуждение силы" вышел в прокат в декабре 2015 года и собрал 1,73 миллиарда долларов, заняв третье место в истории кино после "Аватара" и "Титаника", собравших 2,79 и 2,19 миллиарда долларов соответственно.

Режиссером и сценаристом новой серии "Звездных войн" стал Райан Джонсон.

В декабре 2016 года на экраны вышел спин-офф саги под названием "Изгой один".

Краткое содержание всех серий киносаги вы можете прочитать в тексте сетевого издания m24.ru.

новости культурного мира

Главное

