23 января 2017, 17:20

Культура

Символ московской "Ночи кино" может стать единым для всероссийской акции

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Символ столичной акции "Ночь кино" предложили сделать единым для аналогичной всероссийской акции, передает Агентство "Москва".

Впервые "Ночь кино" провели в Москве в 2016 году, напомнил руководитель столичного департамента по культуре Александр Кибовский. С 2017 года символику московской акции приняли как базовую для всех "ночей" по стране, отметил Кибовский.

Он добавил, что никаких авторских прав московские власти не зарегистрировали и с готовностью поделятся своей символикой.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский предложил использовать московскую символику для ночных культурных мероприятий, проводимых по всей стране.

2016 год был официально объявлен в РФ Годом российского кино. Указ об этом 7 октября 2015 года подписал президент Владимир Путин. Цель проекта – привлечение внимания к отечественному кинематографу, его проблемам и достижениям.
