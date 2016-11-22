Побывавший в космосе сборник стихов Сергея Есенина подарят музею поэта

Фото: ТАСС
Побывавший в космосе сборник стихотворений Сергея Есенина передадут Московскому государственному музею имени поэта, сообщает Агентство "Москва".
Книгу со стихами Есенина взял с собой на орбиту космонавт Сергей Волков. Он же и передаст сборник в дар музею 1 декабря.
Гид Бэлла Воронова рассказала об отце и матери гения, его самых близких друзьях, "единственной, венчаной" Зинаиде Райх и о судьбах детей, сложившихся весьма непросто.
Также речь шла о стихах Есенина, в частности о том, кому он посвящал свои строки. Завершилась прогулка беседой о версиях гибели поэта, ведь литературоведы до сих пор придерживаются разных точек зрения по этому поводу.
Маршрут прошел по Тверскому бульвару, Тверской улице, Большому Гнездниковскому, Брюсову и Камергерскому переулкам.