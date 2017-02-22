[html]
Культовый японский режиссер Сэйдзюн Судзуки умер в возрасте 93 лет, сообщает агентство Франс-пресс.
Судзуки пришел в кино в конце 1940-х. Долгое время он снимал только триллеры и детективы. Известным на весь мир его сделали гангстерская драма "Молодость зверя" и авангардный нуар-детектив "Токийский скиталец". После выхода на экраны ленты разозлили киностудию, на которой работал режиссер, после чего Судзуки уволили.
Триумфальное возвращение Сэйдзюна Судзуки в мир большого кино состоялось в 1981 году, когда его фильм "Цыганские мотивы" стал лауреатом Берлинского кинофестиваля.
Его киноязык оказал огромное влияние на режиссеров мирового кинематографа, таких как Квентин Тарантино ("Омерзительная восьмерка"), Дэмьен Шазелл ("Ла-ла Ленд") и Джим Джармуш ("Патерсон").