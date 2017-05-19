Сборник "Записки охотника" с автографом Тургенева продан за 700 тысяч рублей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сборник рассказов Ивана Тургенева "Записки охотника" с автографом писателя на титульном листе ушел с молотка за 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Книга 1859 года была выставлена на торги аукциона "Литфонд" в числе 420 лотов. Еще одним ценным изданием стал сборник переводов сочинений древнеримского поэта Горация с подписью Афанасия Фета 1883 года. Он был продан за 600 тысяч рублей.

Экземпляр "Избранных рассказов" Михаила Зощенко с дарственной надписью: "Дорогому Мосе Каплеру с дружбой. Сердечно любящий вас. Мих. Зощенко. 2 апр. 38. Москва" ушел за до 260 тысяч рублей, при том что эстимейт составлял всего 50 тысяч.

По данным информационного Агентства, на прошедшем аукционе редких книг и документов было продано на общую сумму более 17 миллионов рублей.

