Фото: m24.ru

Съемки фильма "Мифы о Москве" начались в столице. Эта картина станет дебютом театрального режиссера и актера Александра Молочникова, сообщает РИА Новости.

Роли в фильме исполнят такие российские звезды как Федор Бондарчук, Сергей Безруков, Янис Пападопулос, Иван Ургант, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова и Игорь Верник.

По словам Федора Бондарчука, в сценарии фильма столько свободы, драйва и энергии, что это приводит его в восторг. Актер сыграет в картине пародию на самого себя.

"Мифы о Москве" – это комедия абсурда. Сюжет картины вдохновлен легендами и мифами Древней Греции, а также биографиями самых востребованных персон светского Олимпа столицы. Главный герой решает повторить путешествие Одиссея, но случайно оказывается в современной Москве.

Съемки фильма планируется завершить в декабре этого года, а релиз картины намечен на осень 2017 года.