Пятый роман о девушке с татуировкой дракона выйдет осенью 2017 года

Очередной роман из серии шведского писателя Стига Ларссона "Миллениум" о сотрудничестве девушки-хакера и журналиста выйдет в сентябре 2017 года. Ее автором стал Давид Лагеркранц, сообщает "Интерфакс".

Первая книга оригинальной трилогии "Девушка с татуировкой дракона" была опубликована в 2005 году. Ларссон скончался в 2004 году, так и не узнав об успехе своего романа.

Еще две части цикла, написанные при жизни Ларссона, вышли в 2009 и 2010 годах. "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" также пользовались большой популярностью во всем мире.

Четвертую книгу серии "Девушка, которая застряла в паутине", опубликованную в 2015 году, написал автор пятой части Давид Лагеркранц.

Режиссер Дэвид Финчер выразил надежду на то, что в ближайшее время в производство будет запущен сиквел его "Девушки с татуировкой дракона" (The Girl with the Dragon Tattoo), снятой по первой книге трилогии шведского писателя Стига Ларссона.

Американский фильм "Девушка с татуировкой дракона" вышел в 2011 году. Главные роли в фильме сыграли Дэниэл Крэйг, Руни Мара, Стеллан Скарсгард. Картина собрала в мировом прокате более 232 миллионов долларов и получила "Оскар" за лучший монтаж. В фильме, как и в книге, рассказывалось о загадочном исчезновении девушки, расследовать которое нанимают журналиста и татуированную хакершу.