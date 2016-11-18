Пятый роман о девушке с татуировкой дракона выйдет осенью 2017 года

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Очередной роман из серии шведского писателя Стига Ларссона "Миллениум" о сотрудничестве девушки-хакера и журналиста выйдет в сентябре 2017 года. Ее автором стал Давид Лагеркранц, сообщает "Интерфакс".

Первая книга оригинальной трилогии "Девушка с татуировкой дракона" была опубликована в 2005 году. Ларссон скончался в 2004 году, так и не узнав об успехе своего романа.

Еще две части цикла, написанные при жизни Ларссона, вышли в 2009 и 2010 годах. "Девушка, которая играла с огнем" и "Девушка, которая взрывала воздушные замки" также пользовались большой популярностью во всем мире.

Четвертую книгу серии "Девушка, которая застряла в паутине", опубликованную в 2015 году, написал автор пятой части Давид Лагеркранц.