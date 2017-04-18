Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля 2017, 16:21

Культура

Джеймс Ганн пообещал третьих "Стражей Галактики"

Джеймс Ганн. Фото: facebook.com/jgunn

Джеймс Ганн согласился снять третью часть "Стражей Галактики". Как написал режиссер о чем написал в своем Facebook, он также напишет сценарий будущей картины.

Ганн сообщил, что этому решению предшествовали долгие сомнения. Он напомнил о "традиции" неудачных голливудских трилогий и отметил, что не хотел бы потом делать вид, чо третьего фильма не существует. Желание снимать "Стражей Галактики–3" не продиктовано ни жаждой наживы, ни следованием просьбам других людей.

На этот раз, по словам режиссера, его любовь к "Стражам" зайдет очень далеко. "Дальше, чем вы, ребята, могли бы представить," – пишет он, обращаясь к фанатам. По его словам, третья часть поможет перебросить новых и старых героев Marvel в будущее.

В своем посте он также поблагодарил "ребят из Marvel Studios" и "ребят из Disney Studios", проявивших талант и профессионализм в работе над второй частью "Стражей".

"Стражи галактики" – супергеройская серия фильмов по комиксам Marvel. Первый фильм вышел в 2014 году, второй выйдет в прокат в мае 2017 года. В картинах снимаются Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, еще двух персонажей озвучили Брэдли Купер и Вин Дизель. Обе ленты сняты Ганном.
новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика