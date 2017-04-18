Джеймс Ганн пообещал третьих "Стражей Галактики"

Джеймс Ганн. Фото: facebook.com/jgunn

Джеймс Ганн согласился снять третью часть "Стражей Галактики". Как написал режиссер о чем написал в своем Facebook, он также напишет сценарий будущей картины.

Ганн сообщил, что этому решению предшествовали долгие сомнения. Он напомнил о "традиции" неудачных голливудских трилогий и отметил, что не хотел бы потом делать вид, чо третьего фильма не существует. Желание снимать "Стражей Галактики–3" не продиктовано ни жаждой наживы, ни следованием просьбам других людей.

На этот раз, по словам режиссера, его любовь к "Стражам" зайдет очень далеко. "Дальше, чем вы, ребята, могли бы представить," – пишет он, обращаясь к фанатам. По его словам, третья часть поможет перебросить новых и старых героев Marvel в будущее.

В своем посте он также поблагодарил "ребят из Marvel Studios" и "ребят из Disney Studios", проявивших талант и профессионализм в работе над второй частью "Стражей".