Тактильные картины с запахом и вибрацией появятся в России в следующем году

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Тактильные картины, которые могут передавать запахи и вибрацию, разработают в России к лету 2017 года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение" Дмитрия Поликанова.

По его словам, такие устройства помогут сформировать в голове зрителя комплексное представление о том, что изображено на полотне. Поликанов отметил, что вибрации нужны для передачи интенсивности цвета.

В настоящее время идет конкурс среди разработчиков картин, первую выставку планируется провести в "Эрмитаже".

12 ноября этого года в ГМИИ имени Пушкина открылась первая в России тактильная выставка "Видеть невидимое", где можно потрогать копии знаменитых полотен: "Благовещение" Боттиччели, "Мадонна с Младенцем" Лукаса Кранаха Старшего и "Старый еврей с мальчиком" Пикассо.