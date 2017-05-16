Вышел трейлер сериала-пародии на "Стартрек"

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Fox

Канал Fox показал первый трейлер своего нового сериала "Орвилль" – пародии на "Стартрек". Видео опубликовано на официальном [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/channel/UCDiPds0v60wueil5B8w3fPQYouTUBE-канале[/URLEXTERNAL] компании.

Действие происходит в XXV веке. Группа астронавтов на космическом корабле проводят исследования Вселенной. Главный герой – Эд Мерсер – становится командиром космического корабля "Орвилля". Экипаж у него своеобразный: изучать космос собрались представители разных инопланетных рас и людей.

Создатели сериала – Джон Фавр ("Железный человек", "Книга джунглей") и Сет МакФарлейн ("Гриффины", "Третий лишний"). Кстати, МакФарлейн сыграет главную роль – капитана корабля Эда Мерсера.

Премьера первого из обещанных тринадцати эпизодов "Орвилля" состоится осенью. Точная дата пока неизвестна.