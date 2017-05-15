Лучшие сериалы: названы победители телевизионной премии BAFTA

Кадр из сериала "Счастливая долина". Фото: bbc.co.uk

Британская академия кино и телевизионных искусств вручила премии создателям лучших национальных сериалов прошедшего года. Церемония награждения прошла в Лондоне в воскресенье, 14 мая. Результаты опубликованы на официальном сайте премии.

В главной номинации ("Лучший драматический сериал") премию получила "Счастливая долина" о буднях женщины-сержанта полиции. Исполнительница главной роли в этом сериале, Сара Ланкашир, победила в номинации "Лучшая актриса".

Бенедикт Камбербэтч, номинированный на премию как "Лучший актер" за роль короля Ричарда III в сериале "Пустая корона" телеканала BBC Two, остался без награды. Ее получил Адиль Ахтар, сыгравший в "Убита моим отцом" (BBC Three).

Сериал "Корона", посвященный жизни королевы Елизаветы II, ставший лидером по числу номинаций, не получил ни одной награды. В двух главных номинациях ("Лучший драматический сериал" и "Лучшая актриса") его обошла "Счастливая долина".

В номинации "Лучший актер второго плана", на которую претендовали сразу два актера "Короны", Джаред Харрис и Джон Литгоу, победу одержал Том Холландер за роль в сериале BBC One "Ночной администратор". В номинации "Лучшая актриса второго плана", на победу в которой претендовала актриса "Короны" Ванесса Кирби, победила Вунми Мосаку за роль в сериале BBC One "Дамилола, наш любимый мальчик".