Российской актрисе Ирине Алферовой исполнилось 66 лет

Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"

Российской актрисе театра и кино Ирине Алферовой 13 марта исполнилось 66 лет.

Актриса начинала свой путь в кино с роли Даши в телеэпопее "Хождение по мукам" режиссера Василия Ордынского, на которую ее пригласили еще студенткой ГИТИСа. Работа с величайшими актерами советского кино Юрием Соломиным, Михаилом Ножкиным и Михаилом Казаковым стала серьезной школой для дебютантки. Одним из условий съемок было временное прекращение работы Алферовой в театре. На большую сцену актриса смогла вернуться только спустя пять лет.

После Ирину Алефрову пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола ("Ленком"), но больших ролей долго не давали. Здесь актриса познакомилась со своим будущим мужем Александром Абудловым, с которым прожила вместе до 1993 года. Следующей киноролью Алферовой стала Констанция в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Картина имела огромный успех во всех союзных республиках, а роль юной красавицы, возлюбленной Д'Артаньяна, сделала актрису по-настоящему известной.

Среди киноролей Алферовой – участие в фильмах "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Предчувствие любви" (1982), "Василий Буслаев" (1982), "ТАСС уполномочен заявить…" (1984), "Ночные забавы" (1991). Среди театральных проектов с ее участием – легендарный ленкомовский спектакль "Юнона и Авось", роль Вали в постановке пьесы Васильева "В списках не значился" (также на сцене "Ленкома") и одна из главных ролей в чеховской "Чайке" на сцене театра "Школа современной пьесы".

В 1990 году Ирина Алферова снялась в клипе Александра Серова на песню "Ты меня любишь", после чего в СМИ заговорили о романе актрисы и музыканта, но слухи не имели под собой реальных оснований. Ее третьим мужем стал актер Сергей Мартынов, с которым актриса познакомилась на съемках фильма "Звезда шерифа". У Ирины Алферовой четверо детей – родная дочь Ксения Алферова от первого брака и трое приемных сыновей.

В 2007 году Алферовой было присуждено звание Народной артистки России, а в 2011 она получила Орден Дружбы.

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Видео: youtube/пользователь: Игорь Потапов