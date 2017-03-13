Итальянских пост-панков Soviet Soviet не пустили в США

Фото: sovietsoviet.bandcamp.com

Итальянцев Soviet Soviet депортировали из США, где музыканты должны были отыграть концертный тур. Об этом сообщают РИА Новости. В официальном Facebook коллектива сообщается, что после многочасового допроса членов группы объявили нелегальными мигрантами.

"Мы приземлились в Сиэтле днем 8 марта, чтобы принять участие в фестивале SXSW. На паспортном контроле мы предъявили письмо от нашего американского лейбла, в котором говорилось, что мы проведем серию концертов в рекламных целях и не получим за это денег, а также приглашение от организаторов фестиваля", – говорится в сообщении.

По словам музыкантов, допрос продолжался несколько часов. У них изъяли телефоны, после чего трио отвезли в участок в наручниках. На следующий день итальянцев посадили на обратный рейс в Италию.

Предположительно, подобные меры связаны с ужесточением миграционной политики со стороны новой администрации Белого дома.