Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан сыграют в боевике про войну в Ираке

Фото: AP/Invision/Chris Pizzello

Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан вместе снимутся в блокбастере о войне в Ираке, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером проекта, который будет называться "Экс-Багдад", станет Скотт Во ("Need for Speed: Жажда скорости"), а сам Джеки Чан станет со-продюсером картины. Бюджет картины предположительно составит 80 миллионов долларов, что сделает ее одной из самых дорогих в истории китайского кинематографа.

Фильм расскажет историю двух экс-бойцов спецназа, которые должны сопроводить группу гражданских лиц по "дороге смерти" до безопасной "Зеленой зоны".

Актеры давно знают друг друга, но ни разу не появлялись вместе в одном фильме. Предполагалось, что Джеки Чан появится в третьей части "Неудержимых", но этого не случилось: в картине, вышедшей на экраны в 2014 году, китайский актер так и не снялся.