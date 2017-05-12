Единственную рукопись приквела "Гарри Поттера" украли в Бирмингеме

Фото: ТАСС/PA Images/Dennis Van Tine

Рукопись приквела серии книг о Гарри Поттере украли в Бирмингеме, сообщает "Газета.ру". Текст был написан Джоан Роулинг на листе картона формата А5.

В рукописи, состоящей из 800 слов, рассказывается предыстория саги о Гарри Поттере приключения отца Гарри, Джеймса Поттера, и его друга Сириуса Блэка. Действия происходят за три года до рождения Гарри Поттера.

Приквел был создан для благотворительного аукциона девять лет назад. Тогда рукопись ушла с молотка за 25 тысяч фунтов стерлингов. Торги проводились в поддержку организации English PEN.

Кража произошла в период между 13 и 24 апреля. Также у писательницы были украдены ювелирные изделия. Полиция обратилась к общественности за информацией, надеясь, что фанаты Гарри Поттера помогут следствию.

Роулинг также в своем Twitter попросила поклонников не покупать эту рукопись, если ее им предложат.

PLEASE DON'T BUY THIS IF YOU'RE OFFERED IT. Originally auctioned for @englishpen, the owner supported writers' freedoms by bidding for it. https://t.co/ljEQyyj9yY — J.K. Rowling (@jk_rowling) 12 мая 2017 г.

Гарри Поттер – главный герой популярной серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. Каждый из романов описывает один год из его жизни в школе магии Хогвартс. Все семь частей поттерианы стали бестселлерами, переведены на множество языков. Мальчик-волшебник– главный герой популярной серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. Каждый из романов описывает один год из его жизни в школе магии Хогвартс. Все семь частей поттерианы стали бестселлерами, переведены на множество языков. Вся серия была экранизирована. Кроме того, по пьесе Джоан Рулинг "Гарри Поттер и Проклятое дитя" поставлен спектакль, который в этом году стал триумфатором премии имени Лоуренса Оливье. Он победил в номинациях "Лучшая новая пьеса", "Лучший актер" (Джейми Паркер в роли взрослого Гарри Поттера), "Лучший актер второго плана" (Энтони Бойл в роли Скорпиуса Малфоя), "Лучшая актриса второго плана" (Нома Думезвени в роли Гермионы Грейнджер), "Лучший режиссер-постановщик" (Джон Тиффани), "Лучший дизайн костюмов", "Лучшее звуковое оформление", "Лучшее освещение" и "Лучшие декорации".



