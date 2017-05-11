Дмитрий Певцов откроет собственный театр

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Актер Дмитрий Певцов планирует открыть собственный театр, сообщают РИА Новости. Театр будет называться "Певцов студия".

Руководить театром Певцов будет вместе со своей супругой, актрисой Ольгой Дроздовой. Актерский состав нового театра будет состоять из выпускников Института современного искусства (ИСИ).

"Чуть более четырех лет мы с моей женой Ольгой Дроздовой набрали курс в Институте современного искусства (ИСИ), который сейчас выпускается. У жены открылся настоящий режиссерский талант, она делает вещи непостижимые, я больше нахожусь рядом с ней как продюсер", – говорит актер.

Сейчас в репертуаре студентов Певцова уже шесть полноценных спектаклей, а оценить их актерский талант все желающие смогут уже 13 июня в саду "Эрмитаж", на "Празднике искусств", посвященном 25-летию ИСИ. Молодые дарования будут показывать различные номера и примут участие в гала-концерте вместе со звездами российской эстрады Владимиром Пресняковым, Наталией Подольской, Сергеем Пенкиным.